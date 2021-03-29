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Mısır Cumhurbaşkanı Müsteşarı, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yüzdürüldüğünü söyledi

Mısır Cumhurbaşkanı Müsteşarı İhab Memiş, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yüzdürülmesi çalışmalarının başarılı olduğunu duyurdu.
Mısır Cumhurbaşkanı Müsteşarı, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yüzdürüldüğünü söyledi

Mısır Cumhurbaşkanı Müsteşarı İhab Memiş, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin kurtarıldığını ve fiilen yüzdürüldüğünü söyledi.

Yerel medyada yer alan haberlerde de geminin normal rotasına döndüğü, motorlarını çalıştırdığı ve hareket etmeye başladığı ifade edildi.

Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemiyi kurtarmak için iki çekici daha operasyona katıldı
Buarada, Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, Kanal'a oturan "The Ever Given" adlı geminin kurtarılması operasyonuna iki çekicinin daha katıldığını açıkladı.

Kanal İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre Rabi, iki çekicinin de Port Said Tersanesi'nde çalışmaları yapmaya uygun hale getirildiğini belirtti.

Rabi, her bir çekicinin yaklaşık 36 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğinde yüksek kapasiteli pervanelere sahip olduğunu vurguladı.

Geminin yüzdürülmesi için çalışmaların 12 çekiciyle aralıksız sürdürüldüğünü dile getiren Rabi, operasyonun metcezir ve rüzgarın yönüyle de ilişkili olduğunu hatırlattı.

Dünyanın en önemli su yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta dev konteyner gemisi, ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

"The Ever Given" isimli geminin dar kanalda enlemesine sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanalı İdaresi, aynı gün deniz trafiğinin normale döndüğünü açıklamış ancak 25 Mart'ta, gemi yeniden hareket edene kadar Süveyş Kanalı'ndaki trafiğin askıya alındığını duyurmuştu.

Söz konusu geminin sahibi Japon firma da 26 Mart'ta yaptığı açıklamada, geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik girişimlerde "zorluklarla karşılaşıldığını" bildirmişti.

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