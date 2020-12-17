  • BIST 1.402
  • Altın 467,245
  • Dolar 7,7600
  • Euro 9,4941
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 6 °C
»

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin öğrencilere kurşun geçirmez camdan konuşma yapması alay konusu oldu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, harp akademisi öğrencilerine kurşun geçirmez camın arkasından konuşma yapması, sosyal medyada alay konusu oldu.
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin öğrencilere kurşun geçirmez camdan konuşma yapması alay konusu oldu

Arapça "Mısır Yolsuzlukla Savaşıyor" etiketiyle yapılan paylaşımlar, büyük ilgi gördü. Muhammed Ramazan isimli kullanıcı, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sokaklarda halkın arasına güya korumasız çıkan Sisi, ordunun kendisine bağlı olmasına rağmen, harp akademisi öğrencilerine kurşun geçirmez camın arkasından konuşma yapıyor." ifadesini kullandı. 

"Sisi ile akademi öğrencilerinin arasındaki mesafe çok uzak. Ön sıradaki grubun Cumhurbaşkanını selamlaması falan gerekmiyor mu?" diye yazan Tuna Ali, "Harp akademisi öğrencilerine kurşun geçirmez camın arkasından seslenen Sisi, sokakta bisiklet sürerken tesadüfen bir taksi şoförüyle karşılaşıyor. Bu senaryoyu yazan iş bilmez yönetmenin işine son vermeyecekler mi?" paylaşımında bulundu.

Marko Rusi adlı kullanıcı ise Ali'nin paylaşımını, "Hayır, bu senaryoya inanan aptallar olduğu sürece aynı yönetmenle devam edecekler." şeklinde yanıtladı.

Ebu İzzeddin isimli kullanıcı da "Erkek adam, kurşun geçirmez camın arkasından harp okulu öğrencilerine hitaben konuşma yapıyor. Sisi korkuyor." ifadelerini kullandı.

Nureddin isimli bir başka kullanıcı ise şu yorumu yaptı:

"Sisi, şafak vakti harp akademisinde, kurşun geçirmez bir camın arkasında duruyor. Öğrenciler ile arasında en az 200 metre var. Özetle: hain korkuyor. Şayet harp okulu öğrencilerinden bu denli korkuyorsa mazlum halka karşı ne hissediyordur?"

Taksi şoförü ile selamlaşma senaryosu
Medyaya servis edilen görüntülerde, Sisi'nin, spor kıyafetleriyle bisiklete bindiği, tesadüfen bir taksiciyle karşılaştığı ve ona selam verdiği görülüyor. Sosyal medya kullanıcıları, söz konusu görüntülerin bir reklam şirketi tarafından uygulanan senaryo gereği propaganda için çekildiğini vurguladı.

Mısır eski Cumhurbaşkanı Enver Sedat, 6 Ekim 1981 tarihinde Kahire'de bir askeri tören esnasında ordu mensubu subaylar tarafından vurularak öldürülmüştü.

O tarihten bu yana Mısır Cumhurbaşkanları askeri törenlerde üst düzey tedbirler alıyor. Ancak ilk kez bir cumhurbaşkanının kurşun geçirmez camın arkasından konuştuğu belirtiliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Prof. Dr. Satar: Önlem alınmazsa yumurtadaki çekirgeler 2021'de istilaya neden olur17 Aralık 2020 Perşembe 10:24
  • Türbeye Fransız tarzı tente takılmasına tepki17 Aralık 2020 Perşembe 10:05
  • AFAD ekibi 'Muhammed bebeğin mutluluğu'na oy verdi17 Aralık 2020 Perşembe 10:02
  • ABD Ulusal İstihbaratı, başkanlık seçimi değerlendirmesini belirlenen tarihte teslim edemeyeceğini açıkladı17 Aralık 2020 Perşembe 10:00
  • Çin ile ABD arasında askeri istişare toplantısı polemiği17 Aralık 2020 Perşembe 09:59
  • Küresel piyasalar Fed sonrası karışık seyrediyor17 Aralık 2020 Perşembe 09:54
  • İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı silah ticareti operasyonu yapıldı17 Aralık 2020 Perşembe 09:53
  • Çanakkale açıklarında 23 sığınmacı kurtarıldı17 Aralık 2020 Perşembe 09:53
  • Karabağ'dan Suriye'ye tabutla döndüler17 Aralık 2020 Perşembe 09:50
  • Artvin'de barajlardaki su seviyesi düştü17 Aralık 2020 Perşembe 09:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti