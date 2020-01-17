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Mısır gözaltına almıştı: Türkiye'ye getirildi

Mısır'da salı günü Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine düzenlenen polis baskını sırasında gözaltına alınan 4 çalışandan, serbest bırakılan Türk vatandaşı Hilmi Balcı Türkiye'ye döndü.
Mısır gözaltına almıştı: Türkiye'ye getirildi

Mısır'ın başkenti Kahire'den tarifeli uçakla saat 08.00'de İstanbul Havalimanı'na ulaşan AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Balcı'yı, ajansın Uluslararası Operasyonlar Direktörü Mücahit Muhammed Soykan, Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yılmaz Yaman, İstanbul Haberleri Editör Vekili Cemal Coşkun, İstanbul İdari İşler Müdürü Sabri Çelebioğlu ile bazı çalışanlar çiçeklerle karşıladı.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, memleketine ulaştığı için Allah'a şükrettiğini, devletin ve milletin desteğini Mısır'da hissettiğini ifade eden Balcı, "Başta Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız, İletişim Başkanımız ve kurumumuzun genel müdürü Şenol (Kazancı) Bey olmak üzere yoğun bir çaba sarf edildiğini gördük. Kısa zamanda, en güzel şekilde sonuçlandı bu iş. Memleketime bu şekilde döndüm" ifadelerini kullandı.

Balcı, Türk milletinin desteğini manen hissettiğini, ümitsizliğe kapılacağı zamanlarda bunun farkında olduğunu kaydederek, "Şükürler olsun yoğun bir 3-4 gün geçirdim. Kusura bakmayın. Cümlelerimi tam olarak toparlayamıyorum ama şükürler olsun" dedi.

Konuşmanın ardından Balcı ile AA yöneticileri havalimanından ayrıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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