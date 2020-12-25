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Mısır İhvanı, İsrail ile normalleşme girişimlerini reddettiğini duyurdu

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), İsrail ile her türlü normalleşme girişimini reddettiğini açıkladı.
Mısır İhvanı, İsrail ile normalleşme girişimlerini reddettiğini duyurdu

İhvandan yapılan yazılı açıklamada, "İsmi her ne olursa olsun İsrail ile her türlü normalleşme girişimini ve yolunu reddediyoruz. Kimin yaptığına veya kimin bu işin içine dahil olduğuna bakılmaksızın bu tutum değişmez." ifadesine yer verildi.

Bu girişimlerin İsrail'in yasallaşmasını ve Filistinlilerin haklarının ellerinden alınmasını sağladığı vurgulanan açıklamada, İhvanın onlarca yıldır bu tutumu ortaya koyan onlarca resmi açıklama yaptığı ve bugün bunu yeniden açık bir şekilde duyurduğu aktarıldı.

Açıklamada, İhvanın, Filistin halkının haklı davasını destekleme, başkenti Kudüs olan bağımsız devletini kurma ve topraklarını özgürleştirmeye yönelik destekleyici tutumunu sürdürdüğü ifade edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Bu iki ülke, 1979’da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü ve dördüncü Arap ülkeleri olmuştu.

Daha sonra Sudan ve Fas da bu normalleşme sürecine katılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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