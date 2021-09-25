  • BIST 1.384,680
  • Altın 498,85
  • Dolar 8,8350
  • Euro 10,3400
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 10 °C
»

Mısır ile Suriye arasında 10 yıl sonra ilk temas

Mısır ve Suriye dışişleri bakanları, 10 yıl aradan sonra ilk kez New York'ta bir araya geldi. Görüşmede Suriye'deki krizin çözüm yolları ele alındı.
Mısır ile Suriye arasında 10 yıl sonra ilk temas

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Suriyeli mevkidaşı Faysal el-Mikdad ile Suriye krizinin çözüm yollarını görüştü.

Şukri ile Mikdad, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul görüşmeleri kapsamında New York'ta bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şukri ile Mikdad'ın, Suriye'deki krizin çözüm yollarını görüştüğü ifade edildi ancak ayrıntı verilmedi.

Suriye Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre ise görüşmede, Suriye krizinde yaşanan gelişmeler ele alındı ve bunun sonlandırılması için ortak hareket edilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyulmasının önemi vurgulandı.

Söz konusu görüşmenin, Arap Birliğinin, 2 Ekim 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almasından bu yana iki ülke dışişleri bakanları arasında gerçekleşen ilk görüşme olduğu belirtildi.

Mikdad'ın New York'ta Moritanya, Ürdün, Umman ve Irak dışişleri bakanlarıyla da görüştüğü aktarıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa'da cumhurbaşkanı adayına para cezası25 Eylül 2021 Cumartesi 09:51
  • Irak'ta korkutan deprem25 Eylül 2021 Cumartesi 09:51
  • 'Darülaceze Yurdu ve Kültürel Tesisi' yarın İstanbul'da açılıyor25 Eylül 2021 Cumartesi 09:37
  • Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı25 Eylül 2021 Cumartesi 09:37
  • Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı25 Eylül 2021 Cumartesi 09:36
  • Kars'ta kar yağışı besicileri hazırlıksız yakaladı25 Eylül 2021 Cumartesi 09:35
  • Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi25 Eylül 2021 Cumartesi 09:33
  • İstanbul'da hafta sonu bazı yollar trafiğe kapatılacak25 Eylül 2021 Cumartesi 09:30
  • Başkentte jandarma ekipleri, çeşitli suçları işledikleri iddiasıyla 24 zanlıyı yakaladı25 Eylül 2021 Cumartesi 09:29
  • 8 köyde 'mavi dil' karantinası: Hastalık kontrol altına alındı25 Eylül 2021 Cumartesi 09:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti