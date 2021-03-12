  • BIST 1.557
  • Altın 415,930
  • Dolar 7,5597
  • Euro 9,0279
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -1 °C
»

Mısır'da eski milli futbolcu Ebu Terike'nin 2023 yılına kadar terör listesinde kalması kesinleşti

Mısır'da Yargıtay, eski milli futbolcu Muhammed Ebu Terike'nin, 2023 yılına kadar terör listesine alınması kararını onayladı.
Mısır'da eski milli futbolcu Ebu Terike'nin 2023 yılına kadar terör listesinde kalması kesinleşti

Mısır'da yayımlanan Eş-Şuruk gazetesinin haberine göre, Yargıtay, 2018 yılında Ceza Mahkemesinin, eski milli futbolcu Muhammed Ebu Terike ile Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 1528 kişinin, "5 yıllığına terör listesine alınması" kararına yapılan itiraza ilişkin hükmünü açıkladı.

Yargıtay, söz konusu kişilerin, 1 Mayıs 2023'e kadar terör listesine alınması kararını yerinde buldu.

Ebu Terike dışında haklarında hükmün kesinleştiği kişiler arasında, demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii ve vefat eden eski Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Mehdi Akif'in oğulları ile yurt dışında bulunan İhvan yöneticilerinden Mahmud Hüseyin ve hapisteki Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci ile Rehberlik Konseyi Başkanlığına vekaleten atanan Mahmud İzzet de yer alıyor.

İhvan'a üye olmakla suçlanan ve terör listesine alınan Ebu Terike, yaklaşık dört yıldır yurt dışında yaşıyor.

Mısır kanunlarına göre, adı terör listesine eklenenlerin yurt dışına çıkışı veya ülkeye girişi yasaklanıyor. Arap dünyasının son dönemdeki en popüler futbolcuları arasında yer alan Ebu Terike'nin mal varlığına da daha önce "bazı terör eylemlerini finanse ettiği" iddiasıyla el koyulmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bedensel engelli atlet Hamide Doğangün, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya hedefliyor11 Mart 2021 Perşembe 13:10
  • Kayserispor çıkışını Galatasaray maçıyla sürdürmek istiyor11 Mart 2021 Perşembe 13:06
  • Tekvandocular Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazır11 Mart 2021 Perşembe 13:05
  • Süper Lig'de 30. hafta heyecanı başlıyor11 Mart 2021 Perşembe 10:58
  • Anadolu Efes, Zalgiris'i konuk edecek11 Mart 2021 Perşembe 10:51
  • Anadolu Efes, Zalgiris'i konuk edecek11 Mart 2021 Perşembe 10:18
  • Süper Lig'de 30. hafta heyecanı başlıyor11 Mart 2021 Perşembe 10:17
  • Beşiktaş en çok zorlandığı rakibi Başakşehir karşısında11 Mart 2021 Perşembe 10:16
  • Dallas Mavericks 'triple-double' yapan Doncic ile kazandı11 Mart 2021 Perşembe 10:16
  • PSG'nin yıldızı Mbappe, Messi'nin unvanını elinden aldı11 Mart 2021 Perşembe 10:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti