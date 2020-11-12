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Mısır’da helikopter düştü

İsrail basını, Mısır’daki Sina Yarımadası’nda bir helikopterin düştüğünü ve 7 kişinin öldüğünü duyurdu.
Mısır’da helikopter düştü

Mısır’ın Sina Yarımadası’nda, Çokuluslu Kuvvet ve Gözlemciler’e (MFO) ait olduğu belirtilen helikopter düştü. Helikopterin Mısır’ın Sina Yarımadası’nın güneyinde düştüğü ifade edildi. Helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğü ifade edilirken, 7 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Hayatını kaybedenlerin arasında 5 Amerikan, bir Fransa ve bir Çek Cumhuriyeti vatandaşı olduğu aktarıldı. Öte yandan, 5 ABD askerinin de yaralandığı bildirildi.

MFO NEDİR?

Çokuluslu Kuvvet ve Gözlemciler (MFO), Mısır ve İsrail arasındaki barış antlaşması koşullarını denetleyen uluslararası bir barışı koruma kuvvetidir. MFO genellikle Sina Yarımadası’nda ve çevresinde çalışıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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