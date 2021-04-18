Mısır'da trenin raydan çıkarak devrilmesi sonucu 100'den fazla kişi yaralandı

Mısır'ın Kalyubiye kentinde trenin raydan çıkarak devrilmesi sonucunda ilk belirlemelere göre, 100'den fazla kişi yaralandı.

Mısır Demiryolları Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 949 sefer sayılı Kahire-Mansura yolcu treni Kalyubiye kentinde raylardan çıktı ve 4 vagonu devrildi.

Kurum'dan ismini açıklamayan bir yetkiliden alınan bilgiye göre, 8 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Mısır'da 26 Mart'ta da tren kazası meydana gelmiş ve 32 kişi ölmüş, 66 kişi yaralanmıştı.