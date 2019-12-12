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Mısır'dan Akdeniz'de tehlikeli adım: Tatbikat başlattı

Türkiye-Libya arasında imzalanan mutabakat sonrasında Mısır, Doğu Akdeniz'de yeni bir adım attı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ahmet Halit’in komutasında Akdeniz’de tatbikat başlatıldı.
Mısır'dan Akdeniz'de tehlikeli adım: Tatbikat başlattı

Mısır, İsrail ve Yunanistan'ın mutabakata itirazları devam ederken, Libya’nın yanı başındaki Mısır’dan bugün dikkat çekici ve bir o kadar da tahrik edici bir hamle geldi. Mısır Deniz Kuvvetleri Akdeniz’de riskli bölgede tatbikat başlattı.

Habertük'ün diplomatik kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, tatbikat Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ahmet Halit’in komutasında başlatıldı.

Tatbikatın Mısır Deniz Kuvvetleri'nin, Silahlı Kuvvetler'in yıllık savaş tatbikatları kapsamında ‎denizlerdeki ekonomik bölgelerin kontrolü ve derin sulardaki hayati hedeflerin ‎güvenliğinin sağlanması konusundaki savaş kabiliyetini gösterme faaliyetleri çerçevesinde yapıldığı ifade edildi.

 

Mısır’ın tehlikeli hamlesi özellikle Libya'nın yasal hükümeti tarafından dikkatle takip edilirken, Mısır’ın BM tarafından tanınmayan ve radikal görülen Hafter güçlerinin kontrolündeki alanlardan tatbikatını sürdürdüğü belirtiliyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Akdeniz’de operasyon sahasındaki tatbikata Mısır Deniz Kuvvetleri'nden başta Mistral ‎helikopter gemisi ve ona eşlik eden savaş güçleri olmak üzere çeşitli savaş ‎kabiliyeti olan birlikler katılıyor.

Faaliyetler kapsamında Mısır denizaltısından ‎‎130 km menzili olan ve gemilere karşı kullanılan Harpoon tipi su altı füzeleri ‎kullanıldığı belirtildi.

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