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Mısır'dan Arap Birliği'ne Libya çağrısı

Libya'nın Türkiye'den hava, kara ve denizden askeri destek talebinde bulunması Sisi yönetimini harekete geçirdi.
Mısır'dan Arap Birliği'ne Libya çağrısı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarının korunması için çok kritik bir hamleye imza atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya ile mutabakata varmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya tarafından davet geldiğinde, davete icabet edileceğini dile getirmişti.

Libya İçişleri Bakanı Fathi Bashagha ise, “Trablusgarp'ta savaş durumu artarsa, Türkiye'den asker desteği isteyeceğiz” diyerek, gerekirse Türkiye'den asker isteneceğinin resmi açıklamasını yapması Mısır'ı harekete geçirdi.

"TÜRKİYE'Yİ MÜDAHALEDEN UZAK TUTMALIYIZ"

Mısır'ın devlet gazetelerinden Ahbar el-Yevm’in haberine göre,Sisi yönetimi "Libya’daki gelişmelerin bölge güvenliğini tehlikeye sokacak derecede değişme ihtimalinden dolayı ve Türkiye'nin bölgeye gelmemesi için ortak bir tutum belirlemek amacıyla" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı.

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