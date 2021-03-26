Mısır'ın güneyinde meydana gelen tren kazasında en az 32 kişi öldü

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suhac kentinin Tahta ilçesinde iki yolcu treninin çarpıştığı belirtildi.
Kazada 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 66 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, olayın hemen ardından ölü ve yaralıların Suhac kentindeki devlet hastanelerine nakledilmesi için bölgeye 36 ambulansın gönderildiği aktarıldı.
Mısır'da son olarak 9 Aralık 2020'de tren kazası meydana gelmiş ve olayda 22 kişi yaralanmıştı.
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