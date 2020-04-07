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Misket yüzünden hayatını kaybetti

Erzurum’da misket oynayan çocuklar arasında çıkan kavgada 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.
Misket yüzünden hayatını kaybetti

Erzurum’un Karaçoban ilçesi Kırımkaya Mahallesi'nde iki çocuk misket oynarken aralarında kavga çıktı.

BOYNUNA DİRGEN SAPLANDI

16 yaşındaki çocuk, köylerde samanları ve otları toplamakta kullanılan dirgeni 14 yaşındaki B.O.’ya doğru fırlattı. Dirgen, kaçmak isterken ayağı takılan B.O.’nun sırtına ve boynuna saplandı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları B.O.’yu Karaçoban Devlet Hastanesine kaldırdı. B.O. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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