Misyonerler boş durmuyor: İşte yeni yöntemleri

Ülkemizde yıllardır devam eden misyonerlik faaliyetlerine, sanal ortamda kurulan ‘Ya Gerçekse Platformu’ ile bir yenisi daha eklendi.

Ülkemizde yıllardır devam eden misyonerlik faaliyetlerine, sanal ortamda kurulan ‘Ya Gerçekse Platformu’ ile bir yenisi daha eklendi. Gençlerin yoğun kullandığı sosyal medya uygulamalarındaki reklamlarla dikkat çeken platform, ’Ruhsal Yolculuk’ adı altında Hristiyanlık propagandası yapıyor. Türkiye’de güçlü bir nesil yetiştirmek için İslam temelli dernek ve vakıfların önü her fırsatta kesilirken, misyonerlik faaliyetlerine karşı henüz ciddi bir çalışma yapılmaması ise kafalarda soru işareti bırakıyor.

Türkiye’de yıllardır faaliyetlerine devam eden misyonerler, şimdi de sosyal medya ve internet siteleri üzerinden gençlerin zihnini çelmeye çalışıyor. Daha önce farklı yöntemler deneyerek toplumu batağa sürüklemeye çalışan misyonerler, şimdi de sanal ortamda kurulan ‘Ya Gerçekse Platformu’ üzerinden faaliyetlerine internet ortamlarından devam ediyorlar. ‘Ruhsal bir yolculuğa davet’ adı altında gençleri bataklığa çeken bu internet sitesinde, ‘Kendini rahat hissedebileceğin, zor da olsa sorular sorabileceğin ve yanıtlar alabileceğin bir yer’ olarak tanıtılıyor.

RUHSAL YOLCULUK ADI ALTINDA MİSYONERLİK

Müslümanları zorlayan soruların cevabını Hristiyanlığa göre yanıtlayan sitede, kullanılan resimlerle de çeşitli mesajlar veriliyor. Siteye giriş yapan kullanıcılar ‘Kontrol kimin elinde?’, ‘Yalnız hissettiğim zamanlar’ ve ‘Değerimi ne belirler?’ sorularıyla karşılaşarak, üç seçenekten bir tanesinin seçilmesi söyleniyor. Seçilen soruyu tatlı bir dille cevaplayan site, ‘Ruhsal yolculuk’ adı altında kullanıcıları sapkınlığa çekiyor. Sosyal medya ve mail bilgileri üzerinden kullanıcılarıyla iletişime geçen platform, İncil’den alınmış pasajlarla misyonerlik çalışmasını açıkça yürütüyor.

SANAL ÂLEMİ BOŞ BIRAKMIYORLAR

İnternet sitesi kadar sosyal medyayı da aktif kullanan Ya Gerçekse Platformu, misyonerlik çalışmaları için adeta hiçbir alanı boş bırakmıyor. Özellikle de gençlerin kullandığı sosyal medya uygulamalarını aktif kullanan misyonerler, platformun tanıtımı için yapılan reklam çalışmalarında oldukça masum gösteriliyor. Yıllardır genç kitlelere ulaşmak isteyen misyonerler, sanal ortamı kullanarak toplumumuzda büyük bir tehlikeye yol açıyor. Sosyal medya, internet siteleri, kişisel mail ve daha birçok sanal ortamdan gençleri hedef alıyor, gençleri zehirlemek için her yola başvuruyorlar.

BİR ÖNLEM ALINMAYACAK MI?

Yüzde 98’den fazlası Müslüman olan bir ülkede misyonerlerin çalışmalarına karşı yıllardır henüz ciddi bir önlem alınmadı. Ya Gerçekse Platformu aylardır sanal ortamda misyonerlik faaliyetleri yürüterek özellikle de gençleri hedef alıyorken, yetkililer konuya seyirci kalıyor. Manevi yönden güçlü bir nesil için birçok çalışma yürüten İslam temelli dernek ve vakıfların önü her fırsatta kesilirken, ülkemizdeki misyonerlik faaliyetlerine karşı henüz ciddi bir çalışma yapılmaması kafalarda soru işaretine sebep oluyor.