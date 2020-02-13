  • BIST 119.755
  • Altın 306,362
  • Dolar 6,0484
  • Euro 6,5838
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 0 °C
»

MİT 27 FETÖ'cüyü paketledi: Rize Emniyet Müdürü'nün şehit edilmesiyle ilgili

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, Eski Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden polis memurunun bağlı olduğu FETÖ'nün hücre yapılanmasında yer aldıkları için aranan 27 kişiden 25'i yakalandı.
MİT 27 FETÖ'cüyü paketledi: Rize Emniyet Müdürü'nün şehit edilmesiyle ilgili

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 11 Aralık 2018’de görev yeri değişikliği talebinde bulunduğu ve olumsuz yanıt aldığı iddiasıyla il emniyet müdürlüğü makamında düzenlediği silahlı saldırıda, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit eden ve Personel Şube Müdürü Ercan Polat’ı ağır, koruma polisi Yiğitcan Köksal’ı da hafif yaralayan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun Fetullahçı Terör Örgütü ile (FETÖ) bağlantısı tespit edildi.

Sarıcaoğlu’nun el konulan cep telefonu ile mail ve sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde, bulunduğu hücre yapılanması içerisindeki diğer örgüt üyelerinin de kimlik bilgileri belirlendi. Yapılanma içerisinde polis, doktor, araştırma görevlisi, öğretmen ve kapatılan Cihan Haber Ajansı çalışanı 27 kişinin bulunduğu ortaya çıktı.

Söz konusu gelişme üzerine, Başsavcılık, 9'u aktif polis memuru 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için İstanbul, Adana, Bursa, Rize, Samsun, Trabzon ve Nevşehir'de operasyon başlattı.

25 şüpheli yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat daire başkanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda aranan 27 kişiden 25'i yakalandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MİT 27 FETÖ'cüyü paketledi: Rize Emniyet Müdürü'nün şehit edilmesiyle ilgili13 Şubat 2020 Perşembe 10:20
  • MSB: 3 PKK/YPG'li terörist hudut karakollarına teslim oldu13 Şubat 2020 Perşembe 10:14
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'a gidecek13 Şubat 2020 Perşembe 10:10
  • İzmir'de işçi servisi ile kamyon çapıştı: 4 ölü 8 yaralı13 Şubat 2020 Perşembe 10:09
  • Migren tedavisinde çığır açan aşı Türkiye’ye geliyor13 Şubat 2020 Perşembe 10:04
  • Meteoroloji son tahminleri paylaştı!13 Şubat 2020 Perşembe 09:59
  • Kadir Şeker'in tutukluluğuna itiraz reddedildi13 Şubat 2020 Perşembe 09:56
  • Bakan Akar, Yunan mevkidaşı ile görüştü13 Şubat 2020 Perşembe 09:40
  • Pakistan Talibanı elebaşı Afganistan'da öldürüldü13 Şubat 2020 Perşembe 09:35
  • 7 saatlik çalışma sonunda ulaşıma açıldı Kaynak: 7 saatlik çalışma sonunda ulaşıma açıldı13 Şubat 2020 Perşembe 09:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti