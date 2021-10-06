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MİT, Dağlıca saldırısına katılan teröristi Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi

MİT, 2012'de Hakkari Dağlıca'da gerçekleştirilen ve 8 askerin şehit edildiği saldırıya katılanlar arasında yer alan PKK'lı terörist Özcan Yıldız'ı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT, Dağlıca saldırısına katılan teröristi Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 2012'de Hakkari Dağlıca’da gerçekleştirilen ve 8 askerin şehit olduğu saldırıya katılanlar arasında yer alan "Doktor Rodi" kod adlı Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi.

Terör örgütüne 1999'da katılan terörist Özcan Yıldız'ın, uzun yıllar yurt içinde çok sayıda kanlı eyleme katıldığı ve 2013'te Irak’ın kuzeyine kaçarak Kandil, Zap, Avaşin ve Sincar gibi bölgelerde sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü belirlendi.

MİT tarafından uzun süre takip edilen terörist Yıldız'ın geçen yıl örgüt mensuplarının tedavisini gerçekleştirmek amacıyla Gara bölgesinde görevlendirildiği tespit edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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