MİT mensubu şehit haberinden sonra BTK tarafından kapatılan odatv kimin?

Odatv neden kapatıldı? Libya'da şehit düşen MİT mensubunun kimliğini açık eden bir habere imza atarak, istihbarat görevlilerini ifşa suçundan muhabirleri tutuklanan ve BTK tarafından kapatılan odatv kimin, sahibi kim?

Odatv neden kapatıldı ? Libya'da şehit düşen MİT mensubunun kimliğini açık eden bir habere imza atarak, istihbarat görevlilerini ifşa suçundan muhabirleri tutuklanan ve BTK tarafından kapatılan odatv kimin , sahibi kim ?

Odatv.com geçtiğimiz günlerde Libya’da şehit düşen bir MİT mensubuyla ilgili bir haber yayınlamıştı.

Şehit MİT mensubunun defin görüntülerine odatv’nin ulaştığı başlığı altında aktarılan haber, istihbarat görevlisinin kimliği, ailesi, cenazeye katılanların ifşasına dönük bilgi ve görseller içeriyordu.

Haber üzerine savcılık soruşturma başlattı ve bu kapsamda gözaltına alınan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile haberi yapan Hülya Kılınç , sorgularının ardından, MİT Kanunu’nda düzenlenen ‘istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek’ suçundan tutuklandı.

Bu gelişme üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) da harekete geçti.

Ve BTK kararıyla odatv kapatıldı, erişime engellendi.

Dünden bu yana odatv internet sitesine girmek isteyenler siteye ulaşamadı.

BTK kararında, “5651 sayılı kanun kapsamında yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonunda alınan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 05/03/2020 tarihli kararına istinaden bu internet sitesi hakkında idari tedbir uygulanmaktadır” denildi.

Tüm bu gelişmeler üzerine internette odatv kimin, sahibi kim, yayın yönetmeni kim, odatv nerden yayın yapıyor sorularının cevabı aranmaya başlandı.

Bir haber sitesi olan Odatv.com’un künyesine göre Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan.

2007'de kurulan sitenin asıl sahibinin Soner Yalçın olduğu biliniyor.

Odatv'nin kurucuları ise Soner Yalçın ile birlikte DOĞAN YURDAKUL ve MÜMTAZ İDİL olarak ifade ediliyor.

Ulusalcı bir yayın çizgisine sahip olan Odatv, sürekli Hükümet’i hedef alan haberler yapmasıyla dikkat çekiyor.

Sitenin tutuklanan haber müdürü Barış Terkoğlu, yine hükümet karşıtı duruşu ile bilinen Cumhuriyet gazetesinde de köşe yazarlığı yapıyor.

Odatv'nin sahibi Soner Yalçın da aynı zamanda Sözcü gazetesinde köşe yazıyor.

Sitenin merkezi İstanbul Kadıköy'de bulunuyor.