  • BIST 1.314
  • Altın 466,875
  • Dolar 7,9376
  • Euro 9,4105
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya -1 °C
»

MİT PKK/KCK'nın Irak ve Suriye arasındaki terörist sevkini koordine eden Hizret Çalkın'ı etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın Irak ile Suriye arasındaki terörist sevkini koordine eden Hizret Çalkın'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.
MİT PKK/KCK'nın Irak ve Suriye arasındaki terörist sevkini koordine eden Hizret Çalkın'ı etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kurye sorumlusu "Dıhlaz" kod adlı Hizret Çalkın'ı, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan ve terör örgütü PKK/KCK'nın Irak ile Suriye arasındaki terörist sevkini koordine eden sözde "kurye sorumlusu" Hizret Çalkın'ın toplantıya katılacağı istihbaratına ulaştı.

MİT'in sahadaki istihbarat unsurları tarafından sıkı takibe alınan ve toplantının yapılacağı yere kadar adım adım izlenen terörist Çalkın'ın, başka teröristlerle bir araya geldiği tespit edildi.

Teröristlerin Irak'ın kuzeyinde toplantısı sırasında düzenlenen operasyonda, "Dıhlaz" kod adlı Çalkın ile yanındaki teröristler, nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.

Terörist sevkiyatını yürüttü
Terör örgütü PKK/KCK'ya 2011'de katılan Çalkın, 2014'e kadar Türkiye'de faaliyet gösterdikten sonra Suriye'ye kaçtı.

Suriye'de Aynularab'da PKK/KCK saflarında yer alan Hizret Çalkın, 2017'ye kadar Resulayn'daki sözde "Ağır Silahlar Taburu"nu yönetti. 2017-2019 arasında örgüt sorumlularından Sofi Nurettin ve Muzaffer Ayata ile de yakın faaliyet yürüten Çalkın, 2019'da Irak'a geçerek Irak'tan Suriye'ye terörist sevkiyatını organize etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İznik'te Roma dönemine ait mezar taşı keşfedildi 24 Kasım 2020 Salı 09:25
  • Kocaeli merkezli 13 ilde kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla 70 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı24 Kasım 2020 Salı 09:16
  • Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu24 Kasım 2020 Salı 09:06
  • Cezayir'de yakalanan firari FETÖ'cü, Dışişleri ve Emniyet'in ortak çalışmasıyla Türkiye'ye getirildi24 Kasım 2020 Salı 09:03
  • Bakan Soylu, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı unutmadı24 Kasım 2020 Salı 09:02
  • Bakan Koca, 10 ilin Sağlık Müdürleriyle bir araya geldi23 Kasım 2020 Pazartesi 23:09
  • Bakan Ziya Selçuk: Eğitimciler kültürden ve sanattan beslenirler23 Kasım 2020 Pazartesi 23:08
  • Ağrı'da kaçak göçmenleri taşıyan araç devrildi: 17 yaralı23 Kasım 2020 Pazartesi 23:08
  • Silivri'de baraka alev alev yandı23 Kasım 2020 Pazartesi 22:37
  • ABD Başkanı seçilen Biden, Dışişleri Bakanı’nı doğruladı23 Kasım 2020 Pazartesi 22:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti