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MİT tırları davasında müebbet hapis cezasıyla yargılanan Ö.M.G. ile kendisine yardım eden şüpheli yakalandı

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada müebbet hapis cezasıyla yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan dönemin Adana Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı istihbarat kısım amiri Ö.M.G. ile kendisine yardım eden şüpheli, Antalya'da yakalandı.
MİT tırları davasında müebbet hapis cezasıyla yargılanan Ö.M.G. ile kendisine yardım eden şüpheli yakalandı

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada müebbet hapis cezasıyla yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan dönemin Adana Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Kısım Amiri Ö.M.G. ile kendisine yardım eden zanlı, Antalya'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yapıldı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde devam eden, 2014'te Adana'da MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma, devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlarından müebbet hapis cezasıyla yargılanan ve 2019'dan bu yana aranan dönemin Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Kısım Amiri Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ö.M.G. ile kendisine yardım ettiği belirlenen E.K'nin Antalya'da olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan Ö.M.G. ve E.K, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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