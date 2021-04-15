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MİT tırlarının durdurulmasını organize eden FETÖ sanıklarının yargılandığı davanın duruşması görüldü

Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve aranmasını organize ettikleri gerekçesiyle haklarında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 5'er ay hapis cezası istemiyle dava açılan FETÖ'nün 9 "sivil imamı"nın yargılanmasına devam edildi.
MİT tırlarının durdurulmasını organize eden FETÖ sanıklarının yargılandığı davanın duruşması görüldü

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanıklar yer almadı, avukatları hazır bulundu.

Duruşmada mahkeme başkanı tarafından sanık avukatlarına bir önceki celse ilgili kurumlara yazılan müzekkerelere ilişkin henüz cevap verilmediği belirtildi.

Sanık avukatları, müvekkillerini duruşmada hazır edemediklerini dile getirerek, dosya kapsamındaki eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

MİT tırlarının durdurulması ve dava süreci
MİT tırları, 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 19 Ocak 2014'te ise Adana'nın Ceyhan ilçesinde durdurulmuştu.

Geçen yıl karara bağlanan, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri gerekçesiyle 50 sanıktan 27'sine 1 yıl 10 ay 15 gün ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları verilmişti. Firari sanıklar ve başka mahkemede aynı suçtan yargılanıp ceza alan sanıkların dosyaları ayrılmıştı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince de Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve aranmasını organize ettikleri gerekçesiyle aralarında FETÖ'nün sözde "jandarma imamı" Nurettin Oruç'un da bulunduğu 3'ü diğer suçlardan tutuklu, 9'u firari 18 sanık hakkında iddianame hazırlanmış, mahkeme yetkisizlik kararıyla dosyayı Adana Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Mahkeme heyeti, yargılamanın ilk celsesinde firari sanıklar Ahmet Numan A, Ali Ç, Ali S, Cemil Y, Feyzullah G, Hasan Hüseyin K, Hüseyin C, Mustafa İ. ve Uğur A'nın dosyasının ayrılmasına karar vermişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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