  • BIST 1.094
  • Altın 464,617
  • Dolar 7,4731
  • Euro 8,7985
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 23 °C
»

MİT ve jandarmadan ortak operasyon! Mardin'de yakalandılar

Suriye'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye gelen 2 terörist, MİT ve jandarma ortak operasyonuyla Mardin'de yakalandı.
MİT ve jandarmadan ortak operasyon! Mardin'de yakalandılar

Mardin Jandarma Komutanlığı ve MİT'in müşterek yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu Suriye'den 2 Suriye uyruklunun ülkeye patlayıcı madde ile geçiş yaptığı ve büyük şehirlerde alışveriş merkezleri, pazar yerleri gibi vatandaşın yoğun olarak bulunduğu alanlarda bombalı saldırı hazırlığında oldukları, yine Suriye uyruklu bir kişinin evinde gizlendikleri tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı jandarma özel harekat ve komando timleri tarafından Suriye uyruklu G.E.E'nin ikamet ettiği eve gece yapılan operasyon sonucu Suriye uyruklu M.N. ve E.T, 2 sırt çantası içerisinde yaklaşık 15 kilogram plastik patlayıcı madde, 4 ateşleme anahtarı, 4 elektrikli fünye, 2 hafıza kartı, 4 adet 9 voltluk pil ile yakalandı. 

Yakalananların üzerinden çıkan 3 telefona da el konuldu. 

Gözaltına alınanların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Patlayıcı madde imha timi (PAMİT) tarafından ele geçen patlayıcı maddenin yapılan incelemesinde tahribat gücünün çok yüksek olduğu, patlatılması halinde 3 katlı bir binayı kullanılamaz hale getirecek güçte olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erol Mütercimler hakkında soruşturma başlatıldı09 Eylül 2020 Çarşamba 10:46
  • 22 yaşındaki Zeynep'i öldürüp cesedini valizle taşımışlardı!09 Eylül 2020 Çarşamba 10:44
  • Abdulhalik Yıldız yeniden Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine seçildi09 Eylül 2020 Çarşamba 10:27
  • MİT ve jandarmadan ortak operasyon! Mardin'de yakalandılar09 Eylül 2020 Çarşamba 10:22
  • Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı09 Eylül 2020 Çarşamba 10:22
  • Hudut Kartalları, Reyhanlı saldırısının sorumlusu teröristi saatlerce izlemiş09 Eylül 2020 Çarşamba 10:15
  • Saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı09 Eylül 2020 Çarşamba 10:09
  • Vatandaştan ''Seferler artırılsın'' çağrısı09 Eylül 2020 Çarşamba 10:06
  • Esenyurt'ta pes dedirttiren görüntü: Minibüsten 33 kişi çıktı09 Eylül 2020 Çarşamba 09:56
  • Gaziantep'te feci kaza: 4 araç birbirine girdi çok sayda ölü var09 Eylül 2020 Çarşamba 09:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti