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MİT ve jandarmanın operasyonunda 173 kilo eroin ile 16 kilo metamfetamin ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ve MİT tarafından düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü çuvallar içerisinde 173 kilo eroin ile 16 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
MİT ve jandarmanın operasyonunda 173 kilo eroin ile 16 kilo metamfetamin ele geçirildi

MİT ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova merkeze bağlı Akpınar köyü kırsalında uyuşturucu madde olduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine MİT ve jandarma ekiplerince bölgeye operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda arama- tarama faaliyeti yapıldı. Aramada, 8 çuval içerisinde araziye gömülü halde 173 kilo eroin ve 16 kilo da metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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