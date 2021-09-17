MİT ve jandarmanın operasyonunda 173 kilo eroin ile 16 kilo metamfetamin ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ve MİT tarafından düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü çuvallar içerisinde 173 kilo eroin ile 16 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.