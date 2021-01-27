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MİT'e geçen yıl terör örgütlerine yönelik 23 bin ihbar geldi

Milli İstihbarat Teşkilat (MİT) Başkanlığına, 2020'de terör örgütleriyle ilgili iletilen 23 bin 553 ihbardan yaklaşık 3 bini operasyona dönüştürüldü.
MİT'e geçen yıl terör örgütlerine yönelik 23 bin ihbar geldi

AA muhabirin edindiği bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilat (MİT) Başkanlığına vatandaşlar tarafından yapılan ihbarlar geçen yıl 2019'a göre artış göstererek 23 bin 553 oldu. MİT’e yapılan her ihbar titizlikle incelendi, asılsız ihbarlar süzülüp elendi.

Başta FETÖ, PKK ve DEAŞ olmak üzere terör örgütleri ile ilgili ihbarlar dikkatle analiz edildi, bu analizler sonucu ihbarların yaklaşık 3 bini ilgili makamlarla paylaşıldı.

Paylaşılan ihbarlar, MİT ve kolluk güçleri tarafından operasyona dönüştürülürken, bu kapsamda yapılan ihbar sayısında da bir önceki yıla göre artış oldu. MİT ve kolluk güçlerinin çalışmalarıyla terör örgütlerine büyük darbe vuruldu.

Sınır ötesi operasyonlar arttı
MİT, sınır ötesinde de etkinliğini artırdı. 2020’de sınır ötesiyle ilgili ihbarlarda da artış görülürken özellikle PKK ve FETÖ’ye yönelik yapılan ihbar sayısı bir önceki yıla göre yüzde 63 yükseldi. Sınır ötesinde MİT tarafından birçok başarılı operasyona imza atıldı.

MİT'e yabancı dilde yapılan ihbar sayısı da bir önceki yıla göre arttı. İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça 1560 ihbar yapıldı.

Teşkilata 5 bin iş başvurusu
MİT'in başarılı operasyonları, vatandaşların teşkilata ilgisini de arttırdı. Yaş ortalaması 20-30 olan gençlerin MİT'e iş başvurusu yoğunlaştı. 2020'de yaklaşık 5 bin kişi MİT'e iş başvurusu yaptı.

Teşkilatın internet sitesi "www.mit.gov.tr" 2020'de ziyaretçi akınına uğradı. MİT'in internet sayfasını 1,5 milyonun üzerinde kişi ziyaret etti.

90 nesnenin fotoğraflarının ve hikayelerinin yer aldığı MİT'in "e-müze"si ise bir yılda 29 bini aşkın tıklandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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