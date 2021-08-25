  • BIST 1.463,910
  • Altın 484,32
  • Dolar 8,3930
  • Euro 9,8400
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 28 °C
»

MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen terörist Ağrı'da tutuklandı

Kırmızı bültenle aranan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak 29 Temmuz'da Türkiye'ye getirilen terör örgütü PKK/KCK üyesi "Piro Karker" kod adlı Cimşit Demir, Ağrı'da tutuklandı.
MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen terörist Ağrı'da tutuklandı

Irak’tan Avrupa'ya geçiş yapacağı sırada MİT'in yürüttüğü operasyonla Türkiye’ye getirilen ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan terörist Demir, Ağrı'ya getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demir, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

MİT'in operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak 29 Temmuz'da Türkiye'ye getirilen terörist Demir'in 2009'da Ağrı'nın Diyadin ilçesinden örgüte katıldığı ve Tendürek Dağı kırsalından Irak'ın kuzeyine geçtiği belirlenmişti.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Kandil'de örgüt adına faaliyet yürüten teröristin, 2014'te Suriye'ye geçerek bir yıl süreyle PYD/YPG, son olarak da Kandil'de PKK/KCK bünyesinde yer aldığı tespit edilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eren-13 operasyonlarında iki terörist etkisiz hale getirildi25 Ağustos 2021 Çarşamba 11:31
  • Taliban'dan Türkiye açıklaması: Yardım istiyoruz25 Ağustos 2021 Çarşamba 11:12
  • Rusya'da TB2'ler gündemden düşmüyor: Silahlarını kullanmadan vurulması gerekiyor, yoksa.25 Ağustos 2021 Çarşamba 11:07
  • Kürtçe konuşan kadını yayından alan Didem Arslan Yılmaz özür diledi25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:50
  • Çevik Bir Adli Tıp’a sevk edildi 25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:48
  • Koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları, 3 sağlık çalışanını darbetti25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:43
  • İslam İşbirliği Gençlik Forumu 4. Genel Kurulu başladı25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:41
  • Başkan Erdoğan talimatı verdi: Herkes orada olsun25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:34
  • Halı sahada bıçaklı kavga: 3 yaralı25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:01
  • Türk tarihinin şanlı zaferleri ağustosta yazıldı25 Ağustos 2021 Çarşamba 09:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti