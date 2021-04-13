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Mitsubishi çip tedarikindeki problem sebebiyle üç fabrikasında üretimi düşürecek

Otomobil üreticisi Mitsubishi, motor ve fren sistemlerinde kullanılan çip tedariki problemi sebebiyle Japonya'da iki, Tayland'da bir fabrikasında seri üretimi düşürecek.
Mitsubishi çip tedarikindeki problem sebebiyle üç fabrikasında üretimi düşürecek

Kyodo ajansının haberine göre, akıllı telefon ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrası, otomobil üreticileri tedarik sıkıntısı çekmeye devam ediyor.

Mitsubishi, motor ve fren sistemlerinde kullanılan çip tedariki problemi nedeniyle Japonya'nın Okayama ve Aiçi bölgelerindeki fabrikalarında seri üretim oranını düşürecek.

Uygulamanın hangi modellerin üretimini sekteye uğratacağı bildirilmedi. Öte yandan firma, Tayland'da bulunan bir fabrikasında da üretimi azaltacak.

Çip problemi sebebiyle Japon üretici Subaru da daha önce, Gunma eyaletinde 2020'de yaklaşık 570 bin araç çıkardığı motor ve montaj fabrikalarında üretimi 2 hafta durduracağını açıklamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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