MİT'te çalışıyorum dedi 77 bin lira dolandırdı

Antalya’da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan ve Gümrük’te kalan elektronik malzemeleri alma vaadiyle bir doktoru 77 bin TL dolandıran şüpheliler yakalandı.

Antalya'da doktor H.Ö., Asayiş Şube Müdürlüğü’ne giderek, MİT görevlisi olduğunu söyleyen E.İ’yle tanıştığını, değişik tarihlerde MİT görevlisi olarak bildiği şüpheliyi ve kayınpederi V.İ’yi hastanede muayene ettiğini anlattı.

DOLANDIRILDIĞINI ANLAYINCA ŞİKAYET ETTİ

Şüphelinin yönlendirmesi sonucu Gümrük’te kalan elektronik malzemeleri alma vaadi ve değişik bahanelerle değişik hesap numaralarına toplamda 77 bin TL havale ettiğini söyleyen H.Ö., ardından yaptığı araştırmada şüphelinin MİT görevlisi olmadığını öğrendiğini belirterek şikayette bulundu.

2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda, 20 Ocak'ta şüphelilerin kullandığı araç, Döşemealtı ilçesinde kovalamaca sonucu yakalandı.

Müşteki doktor H.Ö. tarafından hesabına para havalesi yapılan Gümrük Muhafaza Müdürlüğünde görev yapan İ.L. ve olayda aracılık yapan V.İ. de yakalandı.

Şüpheliler İ.L. ve V.İ. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, E.İ. ve G.İ. ise adliyeye sevk edildi.