  • BIST 1.424
  • Altın 519,510
  • Dolar 8,4723
  • Euro 10,3327
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 21 °C
»

MİT'ten müthiş operasyon: Selahaddin Gülen Türkiye'ye getirildi

FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
MİT'ten müthiş operasyon: Selahaddin Gülen Türkiye'ye getirildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı olan Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen'in örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlendi. Selahaddin Gülen, MİT tarafından yurt dışında yapılan operasyonla Türkiye'ye getirildi. 

selahattin-gulen.jpg

SELAHATTİN GÜLEN KİMDİR?

Selahattin Gülen, terör örgütünün elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni. Öğretmen olduğu bilinen FETÖ’cü hain Selahattin Gülen Türkiye'den firar etmişti. Selahattin Gülen nerede yakalandı? Selahattin Gülen, MİT mensuplarınca Kenya’da paketlendiği öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamu işçilerine zam pazarlığı31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:46
  • Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 19 personel alacak31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:29
  • Türkiye ve dünya gündemi31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:27
  • Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 19 personel alacak31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:09
  • Anadolu Yakası'nda yağmur etkili oldu31 Mayıs 2021 Pazartesi 08:41
  • Kayseri'de, eski Arkeoloji Müzesi'nde yangın31 Mayıs 2021 Pazartesi 08:40
  • Bursa'da 5 katlı apartmanda yangın31 Mayıs 2021 Pazartesi 08:39
  • Türkiye'nin kuzey ve batı kesimleri için sağanak uyarısı31 Mayıs 2021 Pazartesi 08:28
  • Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 21 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 20 yaralı31 Mayıs 2021 Pazartesi 08:25
  • Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi31 Mayıs 2021 Pazartesi 08:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti