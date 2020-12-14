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MİT'ten operasyon: Zindaşti'nin 11 adamı yakalandı...

MİT'ten operasyon: Zindaşti'nin 11 adamı yakalandı...
İran rejim muhalifi lideri Habib Farajollah Chaab'ın kaçırılması olayına ilişkin, suç örgütü lideri İranlı uyuşturucu baronu Naci Zindaşti'nin 11 adamı 4  ilde düzenlenen  eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Ahvaz’ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi (ASMLA) İsveç oluşumunun başında yer alan , İran rejim muhalifi lideri Habib Farajollah Chaab,  9 Ekim 2020 tarihinde İstanbul’da kayboldu. İsveç’te yaşayan Chaab'ın akibeti ile ilgili yürütülen çalışmada, suç örgütü lideri Naci Zindaşti’nin talimatı ve yönlendirmesiyle, kurulan tuzak neticesinde  İran'a kaçırıldığı belirlendi.   Zindaşti'nin, 14 yıldır İsveç’te yaşayan Chaab’ı eski eşi ile kandırarak İstanbul’a gelmesini sağladığı belirtildi. Chaab’ın eski eşiyle buluşacağını düşünerek geldiği ve bindiği  minibüste uyuşturucu kullandırılarak etkisiz hale getiirildikleri daha sonra Van'ın Başkale ilçesine  oradan da İran'a kaçırıldığı ortaya çaktı.

Bu olayda Turgay D. ve Naci Sharifi Zindaşti’nin öz yeğeni Bahtiyar F. liderliğindeki ekibin yine aktif rol aldığı Türkiye aleyhine casusluk faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi. Bu kapsamda 27 Kasım'da İstanbul merkezli 4 ilde 13 şüphelinin yakalanması için  eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul'da H. Y., E.Ö., Y.D., B.F., F.D., Van'da N.Ç., D.A., E.A., M.F., A.F.,  ve Ankara'da ise F.Ş. olmak üzere toplamda 11 şüpheli gözaltına alındı. 9 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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