  • BIST 105.900
  • Altın 270,283
  • Dolar 5,7760
  • Euro 6,3544
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 12 °C
»

MKE Ankaragüçlü Faty'den ırkçılık eleştirisi: FIFA ve UEFA işini düzgün yapmıyor

MKE Ankaragücü'nün orta saha oyuncucu Ricardo Faty, “Dürüst olmak gerekirse, FIFA ve UEFA'nın işini düzgün yaptığını düşünmüyorum." dedi.
MKE Ankaragüçlü Faty'den ırkçılık eleştirisi: FIFA ve UEFA işini düzgün yapmıyor

MKE Ankaragücü'nün orta saha oyuncucu Ricardo Faty, sahalarda görülen ırkçılığa karşı FIFA ve UEFA'nın yeterli adımları atmadığını söyledi. 

Futbol sahalarında görülen ırkçılığa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Senegalli futbolcu, “Dürüst olmak gerekirse, FIFA ve UEFA'nın işini düzgün yaptığını düşünmüyorum." dedi.

Irkçılığı durdurmanın çok fazla yolu olduğuna işaret eden Faty, futbol otoritelerinin bu tarz şeyleri ortadan kaldırmak için her şeyi yapmadığını aktardı.

Faty, "Örneğin, İngiltere'de holiganizm ortadan kaldırıldı ama İtalya'da bu meselenin ciddiye alındığını düşünmüyorum, çünkü her hafta sonu bir şeyler oluyor. İnsanlar, FIFA'dan ya da futbol federasyonundan korkmuyor. Bu örgütler bu konuda daha güçlü olmalı." diye konuştu.

Yaklaşık 5 yıldır Türkiye'de bulunan 33 yaşındaki futbolcu, burada olduğu için çok mutlu ve keyifli olduğunu ifade ederek, şimdiye kadar hiçbir ırkçı saldırı yaşamadığını dile getirdi. 

Irkçılık İtalyan futbolunun gündeminde

Daha önce Roma'da da forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, "Kişisel olarak şimdiye kadar hiçbir ırkçı saldırıyla karşılaşmadım. Bazı arkadaşlarım bu tarz durumlarla karşılaştı ve bunların çoğu İtalya'da. Irkçılık, İtalya için büyük bir problem." ifadelerini kullandı.

İtalya'da son yıllarda futbolculara karşı yapılan ırkçı saldırılar azalmadan devam ediyor.

Inter'in Belçikalı santrforu Romelu Lukaku, eylül ayında oynanan Cagliari maçında ırkçı tezahüratlara maruz kalmıştı. Serie A'da yürütülen soruşturma sonunda Cagliari hiçbir yaptırıma maruz kalmadı.

80 yaşındaki spor yorumcusu Luciano Passirani de Lukaku'yu sahada durdurabilecek tek şeyin ona 10 tane muz vermek olduğunu söylemesi sonrası çalıştığı kanaldan kovulmuştu.

Yakın zamanda Serie A'da hedef olan futbolcular arasında Mario Balotelli ve Kalidou Koulibaly de bulunuyor.

Irkçılığa ve ayrımcılığa son vermek için farklı çalışmalar içine giren UEFA, farkındalık oluşturmak için Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Zlatan Ibrahimovic gibi futbol yıldızlarının katıldığı görüntülü bir kampanya başlatmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya Ozan Kabak'ı konuşuyor!25 Kasım 2019 Pazartesi 23:47
  • Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde konuğu Club Brugge25 Kasım 2019 Pazartesi 17:00
  • Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm25 Kasım 2019 Pazartesi 12:29
  • Terim'in Club Brugge öncesi büyük sıkıntısı25 Kasım 2019 Pazartesi 10:09
  • Fenerbahçe Malatya'da 1 puana razı oldu24 Kasım 2019 Pazar 21:16
  • MKE Ankaragücü Süper Lig'de galibiyeti unuttu24 Kasım 2019 Pazar 16:39
  • Beşiktaş'ta liderlik hesapları başladı24 Kasım 2019 Pazar 16:06
  • Teğmen Yürük'ün hedefi dünya şampiyonluğu24 Kasım 2019 Pazar 13:08
  • ABD'li boksör Wilder Muhammed Ali'nin rekorunu yakaladı24 Kasım 2019 Pazar 11:15
  • Okan Buruk: İyi oynamadık ama doğru oynadık23 Kasım 2019 Cumartesi 09:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti