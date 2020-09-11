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MKE Ankaragücü 8 futbolcuyu kadrosuna kattı

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, 8 futbolcuyu transfer ettiğini duyurdu.
MKE Ankaragücü 8 futbolcuyu kadrosuna kattı

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, transfer yasağının kaldırılmasının ardından 8 oyuncunun kadroya dahil edildiği belirtildi.

Başkent ekibinin Luka Adzic, Erdi Dikmen, Joseph Paintsil, Şahverdi Çetin, Zvonimir Sarlija, Atakan Çankaya, Mücahit Can Akçay ve Jonathan Bolingi'yi renklerine bağladığı ifade edildi.

Transfer edilen 8 futbolcu için yarın imza töreni düzenleneceği kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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