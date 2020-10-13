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MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten minik taraftara hediye forma

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan ve lenfoma tanısı koyulan minik Ankaragücü taraftarına imzalı forma hediye etti.
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten minik taraftara hediye forma

Minik taraftara acil şifalar dileyen Başkan Mert, yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Minik taraftarımız Berat Ali’nin isteğini yerine getirmek, ona tedavi sürecinde moral olarak verdiğimiz ufak bir destektir. İhtiyacı olan morali sağlayabildiysek ne mutlu bize. Kendisine Ankaragücü adına desteğimizi hissettirebilmişizdir umarım."

Minik taraftarın babası Ertuğrul Bora Özomak, MKE Ankaragücü camiasına teşekkür ederken, "Ailemizin bir parçası olarak gördüğümüz MKE Ankaragücü Kulübü ile başkanımız Fatih Mert, Tamer Açar ve değerli personellerine, bizim bu zor günlerimizde, oğlumuzu mutlu etmelerinden ötürü şükran ve minnet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Minik taraftar Berat Ali ise "Değerli hediyelerinden ötürü başkanımıza teşekkür ederim. İyi ki Ankaragüçlüyüm" diye konuştu.

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