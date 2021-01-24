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MKE Ankaragücü deplasmanda yarın Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
MKE Ankaragücü deplasmanda yarın Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde 3 maçlık yenilgi serisine sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek son veren MKE Ankaragücü, haftaya 18 puanla 19. sırada girdi. Sarı-lacivertli takımda sarı kart cezalısı Atakan Çankaya, Alanya deplasmanında forma giyemeyecek.

Son 3 maçından sadece 1 puan alarak düşüşe geçen Aytemiz Alanyaspor ise 31 puanla 6. sırada yer alıyor.

Geçen sezon bu iki takım arasında oynanan karşılaşmaları Akdeniz temsilcisi farklı kazanmıştı. Sahasında rakibini 5-0 yenen Aytemiz Alanyaspor, Ankara'da ise 4-1'lik galibiyet almıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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