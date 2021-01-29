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MKE Ankaragücü Geraldo ve Alperen Babacan'ı transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, iki oyuncunun resmi sözleşme imzaladıkları belirtildi.
MKE Ankaragücü Geraldo ve Alperen Babacan'ı transfer etti

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Angolalı Hermenegildo da Costa Paulo Bartolomeu (Geraldo) ve Alperen Babacan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde başkan Fatih Mert'in de katıldığı törende iki oyuncunun resmi sözleşme imzaladıkları belirtildi.

Son olarak Mısır ekibi Al Ahly'de oynayan 29 yaşındaki kanat oyuncusu Geraldo'yla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı. TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor'dan transfer edilen savunma oyuncusu Alperen Babacan'la da 1 senesi opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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