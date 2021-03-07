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MKE Ankaragücü İstanbul'dan 3 puanla ayrıldı

Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü, konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü Alper Potuk'un golü ile 1-0 yenerek, İstanbul deplasmanından 3 puanla ayrılan taraf oldu.
MKE Ankaragücü İstanbul'dan 3 puanla ayrıldı

Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi.

12. dakikada sağ kanattan savunma arkasına sarkan Ndao, topu ceza sahası içindeki Castro'ya gönderdi. Arjantinli oyuncunun şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

44. dakikada Endri Çekiçi'nin ceza sahası çizgisinin yaklaşık 1 metre gerisinden kullandığı serbest vuruşta, kaleci Viviano topu kornere çeldi.

İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı müsabakanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

İkinci yarı
48. dakikada Borini önünde bulunan iki rakibine rağmen soldan ortasını açtı. Arka direk önünde Castro'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

54. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Geraldo'nun ara pasında ceza sahası içi sağından çizgiye inen Lobjanidze, topu altı pas içindeki Alper Potuk'a gönderdi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'nun ayağına da çarparak ağlarla buluştu: 0-1.

90+1. dakikada Balkovec'in soldan ortasında defanstan seken top altı pas içinde Mevlüt Erdinç'in önüne düne düştü. Bu oyuncunun şutunda kaleci Friedrich meşin yuvarlağı çeldi.

90+6. dakikada Borven'in pasından ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Lobjanidze'nin şutunda, kaleci Viviano topu kontrol etti.

Karşılaşma MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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