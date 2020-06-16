MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 28. haftasında 19 Haziran Cuma günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Gaziantep'te konakladığı otelde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular günü fitness çalışması ile tamamladı.

Sarı-lacivertli takımda sakatlığı süren Orkan Çınar antrenmana katılmazken, Gaziantep FK maçında sarı kart gören Ante Kulusic'in, Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyeceği bildiridi.

Bu akşam hava yolu ile Ankara'ya dönecek olan MKE Ankaragücü, hazırlıklarına yarın Beştepe Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.