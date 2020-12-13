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MKE Ankaragücü sahasında kazandı

Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 4-3 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.
MKE Ankaragücü sahasında kazandı

Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan karşılaşma, ev sahibi takımın 4-3 üstünlüğü ile tamamlandı.

10. dakikada sağ taraftan Diousse'nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, kalenin solundan dışarı çıktı.

15. dakikada MKE Ankaragücü golü buldu. Pinto'nun orta sahadan gönderdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Lobjanidze, ceza yayı yakınından topu kaleye doğru vurdu, Konyaspor kalecisi Sehic'in de erken çıkarak kaleyi boş bırakmasıyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

27. dakikada Bolingi'nin müdahalesiyle Milosevic ceza sahası içinde yerde kaldı hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

29. dakikada Konyaspor, Uğur Demirok'un kullandığı penaltıyla eşitliği sağladı: 1-1

38. dakikada Konyaspor ikinci golü buldu; ceza sahası sol taraftan Jevtovic'in ortasında Sukubic ceza sahası içine kafayla indirdiği topla buluşan Milesovic güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, İttifak Holding Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı
48. dakikada MKE Ankaragücü ikinci golü bularak eşitliği sağladı. Ceza sahası sağ taraftan Kitsiou'nun ortasında altıpas noktasında Borven kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2 

56. dakikada Skubic'in ceza sahası sağ taraftan etkili vuruşunda MKE Ankaragücü kalecisi Friedrich topu güçlükle kurtararak gole izin vermedi. 

70. dakikada İttifak Holding Konyasspor üçüncü golü buldu. Jevtovic'in ortasında ceza sahası içinden etkili bir kafa vuruşu yapan Skubic, önde olan kaleci Friedrich'in üstünden topu aşırtarak golü attı: 2-3

78. dakikada MKE Ankaragücü'nde Lobjanidze'nin ceza yayı sağından pasında oyuna yeni giren Paintsil topla buluştu ve şık bir vuruşla golü atarak takımına tekrar eşitliği sağladı: 3-3

86. dakikada MKE Ankaragücü'nde ceza sahası içinden Lobjanidze'nin vurduğu top İttifak Holding Konyaspor'dan Adil Demirbağ'ın eline çarpttı. Bunun üzerine pozisyonun penaltı olduğuna dair yapılan yoğun itirazlar üzerine hakem Mete Kalkavan pozisyonu VAR'da inceledikten sonra beyaz noktayı gösteren düdüğü çaldı. 

89. dakikada topun başına geçen Emre Güral kaleciyle topu ters köşelere göndererek MKE Ankaragücü'nü 4-3 öne geçirdi. 

Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 4-3 kazandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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