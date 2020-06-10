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MKE Ankaragücü siyasi parti il temsilcileri ile Ankara milletvekillerini misafir etti

Siyasi parti il temsilcileri ile Ankara milletvekillerini misafir eden Ankaragücü Kulübü Başkanı Mert, "Ankaragücü, 1910 yılında İstanbul Zeytinburnu'nda İmalat-ı Harbiye işçileri tarafından kurulan; şehitleri, gazileri olan bir spor kulübü." dedi.
MKE Ankaragücü siyasi parti il temsilcileri ile Ankara milletvekillerini misafir etti

MKE Ankaragücü Kulübü, siyasi parti il temsilcileri ile Ankara milletvekillerini misafir etti.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'in ev sahipliğini yaptığı organizasyonda, milletvekilleri hatıra bileti kampanyasına destek vereceklerini ifade etti.

Fatih Mert, toplantıda yaptığı açıklamada kulüpleri için gece gündüz çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Ankaragücü Spor Kulübü 1910 yılında İstanbul Zeytinburnu'nda İmalat-ı Harbiye işçileri tarafından kurulan; şehitleri, gazileri olan bir spor kulübü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle Kurtuluş Savaşı ile birlikte Ankara'ya geliyor. İmalat-ı Harbiye işçilerine daha sonra Makine Kimya Endüstrisi olarak bu kurum devam ediyor. Bizim takımımızda bu kurumun devamı ve bu kurumdaki futbolcuların oynadığı bir futbol takımı. 110 yıllık bir kulübüz. Maalesef Avrupa'da ve dünyada şampiyon olamamış tek başkentin, en eski temsilcisiyiz."

MKE Ankaragücü'nü başkente yakışır bir şekilde yönetmeye çalıştıklarını vurgulayan Mert, "Bizlere göre Ankara'nın en büyük, en eski markasıyız ama maalesef ki bugüne kadar hak ettiğimiz yeri hiçbir zaman için bulamadık. Biz 31 Ekim itibarıyla yeni yönetimle göreve başladık. Bugünden itibaren şehrimizi bütünleştirme anlamında burada il, ilçe belediye başkanlarımızı ve bugün de siz sayın milletvekillerimizi burada ağırlıyoruz. Hepinize tekrar geldiğiniz ve katıldığınız için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Davetliler, bir süre takımın yaptığı antrenmanı izledi. Başkan Mert, milletvekillerine MKE Ankaragücü ürünlerinden oluşan hediye paketi verdi. Toplantı çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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