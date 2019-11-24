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MKE Ankaragücü Süper Lig'de galibiyeti unuttu

Süper Lig'de var olma savaşı veren MKE Ankaragücü, son 6 haftada 3 puanla tanışamadı.
MKE Ankaragücü Süper Lig'de galibiyeti unuttu

Sezona İttifak Holding Konyaspor deplasmanında golsüz eşitlikle başlayan MKE Ankaragücü, 3. haftada deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek, bu sezon ilk 3 puanını aldı. 

Sarı-lacivertliler ligdeki en son 3 puanını 6. haftada başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek elde etmişti.

Başkentin köklü kulübü, bu galibiyetin ardından deplasmanda Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'e, içerde de Gaziantep FK ve Trabzonspor'a mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler geride kalan son 6 haftada sadece Beşiktaş'tan puan alırken, ligde 9 puanla 17. sıraya yerleşti.

Yönetim değişti, sonuçlar değişmedi

MKE Ankaragücü Kulübünün 31 Ekim Perşembe günü yaptığı Olağanüstü Genel Kurul'da başkan ve yönetim kurulu değişti.

Mevcut başkan Mehmet Yiğiner, genel kurulda aday olmazken, kulübün yeni başkanı Fatih Mert oldu.

Başkent ekibi yeni başkanı Mert ile çıktığı maçlarda henüz puanla tanışamadı. Sarı-lacivertliler evinde Gaziantep FK ve Trabzonspor'a kaybederken, dışarıda da Medipol Başakşehir'e yenildi.

MKE Ankaragücü bu maçlarda 2 gol kaydederken, kalesinde ise 7 gol gördü.

Lige iyi başlayan ancak sonrasında gerileme dönemine giren MKE Ankaragücü'nün ligde bugüne kadar aldığı sonuçlar ise şöyle:

1. hafta: İttifak Holding Konyaspor-MKE Ankaragücü: 0-0

2. hafta: MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor: 1-1

3. hafta: Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: 0-1

4. hafta: MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0-4

5. hafta: Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 2-1

6. hafta: MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: 2-1

7. hafta: Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: 3-1

8. hafta: MKE Ankaragücü-Beşiktaş: 0-0

9. hafta: Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: 2-0

10. hafta: MKE Ankaragücü-Gaziantep FK: 1-2

11. hafta: Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: 2-1

12. hafta: MKE Ankaragücü-Trabzonspor: 0-3

Kaynak: Haber Kaynağı
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