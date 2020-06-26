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MKE Ankaragücü Trabzonspor deplasmanında

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü, şampiyonluk için yarışan Trabzonspor'a 29. hafta maçında konuk olacak.
MKE Ankaragücü Trabzonspor deplasmanında

Süper Lig'de 24 puanla son sırada bulunan MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez'le yarın ilk maçına çıkacak.

Lige verilen aradan sonra Gaziantep FK'yle 1-1 berabere kalan, geçen hafta da lider Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybeden MKE Ankaragücü, kümede kalma umutlarını artırmak için Trabzon'dan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

Hafta içi Mustafa Reşit Akçay'yla yollarını ayıran MKE Ankaragücü, teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Üzülmez'i getirmişti.

Sarı-lacivertlilerde Daniel Lukasik ve Stelios Kitsiou sarı kart cezaları nedeniyle Trabzon deplasmanında forma giyemeyecek.

Trabzon'da Medical Park Stadı'nda yarın saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. 

MKE Ankaragücü, rakibini 10 yıldır yenemiyor
Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u 10 yılı aşkın bir süredir mağlup edemiyor.

MKE Ankaragücü, rakibi karşısındaki son galibiyetini 1 Mayıs 2010'da 1-0'lık skorla aldı. Daha sonra oynanan 7 maçın 5'ini Trabzonspor kazanırken, 2'si beraberlikle sonuçlandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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