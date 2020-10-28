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MKE Ankaragücü'nde Covid-19 alarmı

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert yaptığı açıklamada, "Sayımız her gün artıyor. İnşallah sayımız artmaz ve hafta sonu maça çıkarız" dedi.
MKE Ankaragücü'nde Covid-19 alarmı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde Başkan Fatih Mert, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu. Başkan Fatih Mert, 1 yönetici, 4 sağlık çalışanı, 2 yardımcı antrenör ve 7 futbolcunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını, 4 futbolcunun testlerini negatfi çıkmasına rağmen karın ağrısı ve ishalden dolayı antrenmana çıkamadığını ayrıca 3 futbolcunun da sabah antrenmanı öncesinde aynı şikaketleri yaşadığını ve idmanda yer alamadıklarını belirtti. Fatih Mert, "3 futbolcumuzun yarın sabah test sonuçları çıkacak. Süreci takip ediyoruz. Sayımızın artması durumunda prosedür neyse uymak zorundayız. İnşallah sayı artmaz ve maçlarımıza çıkarız. Ancak şu anda durum tam net değil. Son testlerin ardında durum belli olacak. Sporcularımızda sayı artarsa TFF Sağlık Kurulu'nun almış olduğu kararlar doğrusunda hareket edeceğiz. İnşallah sayımız artmaz ve hafta sonu maça çıkarız" diye konuştu.

ÇAPA: 9-10 KİŞİYLE İDMAN YAPIYORUM

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa ise DHA’ya yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

“Rizespor maçından sonra Ankara’ya geldiğimiz ilk günden itibaren koronavirüs teste pozitif çıkan sayımız bir anda artmaya başladı. Salı günü ise yardımcı hocalarımızdan 2 tanesinin pozitif olduğunu öğrendik ve hastaneye yattılar. O gün bugündür hastanedeler ama bakıldığında sayının her gün artması bizleri çok zora sokuyor. 7 futbolcumuzun dışında 4 futbolcumuzun testlerinin negatif çıkmasına rağmen, karın ağrısı ve ishalden evlerindeler. Bu sayıya sabah 3 kişi daha eklendi aynı şikayetlerden. Onlar da çıkamıyorlar. 9-10 kişi ile idman yapıyoruz. Sıkıntı yaşayan ve yaşamayan takımlar adına rekabet ne kadar doğru. Dünyada yaşanan bu kriz doğal olarak ülkemizde de yaşanıyor. İnşallah en kısa sürede bu süreç atlatılır ve yeniden eski güzel günlerimize döneriz.”

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