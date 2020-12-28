  • BIST 1.442
  • Altın 452,140
  • Dolar 7,4650
  • Euro 9,1276
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 4 °C
»

MKE Ankaragücü'ne transfer yasağı

MKE Ankaragücü Kulübü'ne eski futbolcusu Lukasz Szukala'ya olan 800 bin Euro'luk borcu nedeniyle transfer yasağı getirildi.
MKE Ankaragücü'ne transfer yasağı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, ara transfer dönemi öncesinde büyük bir şok yaşadı. Yaklaşık 45 gün önce, kulübe gelen Lukasz Szukala dosyası nedeniyle transfer yasağı geldiği öğrenilen Başkent ekibinde yönetim, bu yasağı kaldırmak için oyuncuyla görüşmelere başladı.

MKE Ankaragücü Kulübü, Lukasz Szukala dosyasının yanı sıra ileriki dönemde sıkıntı çıkartmaması adına Zaur Sadaev, Wilfred Moke, Hector Canteros, İlhan Parlak ve Mehmet Sak ile de görüşmelerini sürdürüyor.

MKE Ankaragücü'nün futbolculara geriye dönük olan borçları şu şekilde:

Lukasz Szukala: 800 bin Euro

Zaur Sadaev: 327 bin Euro

Wilfred Moke: 400 bin Euro

Hector Canteros: 258 bin Euro

İlhan Parlak: 600 bin TL

Mehmet Sak: 130 bin TL

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MKE Ankaragücü'ne transfer yasağı28 Aralık 2020 Pazartesi 12:41
  • Martin Skrtel'in sol ayak aşil tendonu koptu28 Aralık 2020 Pazartesi 09:49
  • Yüzmede yeni Türkiye rekorları kırıldı28 Aralık 2020 Pazartesi 09:47
  • Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı27 Aralık 2020 Pazar 16:22
  • Galatasaray'da Antalyaspor maçının hazırlıkları başladı27 Aralık 2020 Pazar 16:22
  • Gaziantep FK 3 puanı 3 golle aldı27 Aralık 2020 Pazar 16:21
  • Göztepe 4 haftadır kazanamıyor27 Aralık 2020 Pazar 13:45
  • Antalyaspor sahasında 3'te 3 peşinde27 Aralık 2020 Pazar 11:54
  • Galatasaray'ın deplasman performansı dikkati çekiyor27 Aralık 2020 Pazar 11:53
  • Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek27 Aralık 2020 Pazar 10:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti