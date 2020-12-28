MKE Ankaragücü'ne transfer yasağı

MKE Ankaragücü Kulübü'ne eski futbolcusu Lukasz Szukala'ya olan 800 bin Euro'luk borcu nedeniyle transfer yasağı getirildi.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, ara transfer dönemi öncesinde büyük bir şok yaşadı. Yaklaşık 45 gün önce, kulübe gelen Lukasz Szukala dosyası nedeniyle transfer yasağı geldiği öğrenilen Başkent ekibinde yönetim, bu yasağı kaldırmak için oyuncuyla görüşmelere başladı.

MKE Ankaragücü Kulübü, Lukasz Szukala dosyasının yanı sıra ileriki dönemde sıkıntı çıkartmaması adına Zaur Sadaev, Wilfred Moke, Hector Canteros, İlhan Parlak ve Mehmet Sak ile de görüşmelerini sürdürüyor.

MKE Ankaragücü'nün futbolculara geriye dönük olan borçları şu şekilde:

Lukasz Szukala: 800 bin Euro

Zaur Sadaev: 327 bin Euro

Wilfred Moke: 400 bin Euro

Hector Canteros: 258 bin Euro

İlhan Parlak: 600 bin TL

Mehmet Sak: 130 bin TL