MKE’ye personel alınacak

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü 2021 yılı 10 aylık 27 kişi ile Temizlik, Tahmil ve Tahliye Hizmeti personeli alınacaktır.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile Müdürlüğü 2021 yılı 10 aylık 27 kişi ile Temizlik, Tahmil ve Tahliye Hizmeti personeli alınacaktır. Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. Gerekli dokümanlar için https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresinden temin edilebilir.

İKN : 2021/26730

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü MKE Maksam Makina Ve Maske Fabrikası Müdürlüğü -Ticaret Müdürlüğü

Adress: Harman Mahallesı Abdülhakhamıt Caddesı 68/B 06470 Mamak/Ankara

İşe başlama tarihi 01.03.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 09.02.2021 - 10:00

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