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MLP Care CFO'su Burcu Öztürk Türkiye'nin en etkin 50 CFO’su arasında

TÜRKİYE’NİN en etkin CFO'larını belirlemek üzere DataExpert ve Fortune Türkiye iş birliği ile gerçekleştirilen 'Türkiye’nin En Etkin 50 CFO’su' araştırmasının sonuçları belli oldu.
MLP Care CFO'su Burcu Öztürk Türkiye'nin en etkin 50 CFO’su arasında

Türkiye’nin en büyük binden fazla şirketinin finansal performansları ve finans yöneticilerinin başarılarının değerlendirildiği araştırma, şirketler için performansları kritik önemde olan CFO’ların pandemi dönemi de dahil çalışmalarını görünür kılmayı amaçlıyor. Listede yer alan CFO’lar ödüllerini, İstanbul’da düzenlenen törende aldı.

“TÜRKİYE İÇİN DEĞER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

CFO’ların 2019 yılında şirket stratejilerindeki proaktif rollerine göre seçildiği ödül ile ilgili konuşan MLP Care CFO’su Burcu Öztürk, “Grubumuzun başarı hikâyesinde etkin rol almak benim için gurur verici bir deneyim. MLP Care olarak tüm dünyada etkisini artıran pandemi sürecine rağmen, etkin maliyet disiplini ile 2020 yılının üçüncü çeyreğinde de operasyonel performansımızı artırdık. Pandemi ile hızlandırdığımız dijitalleşme çalışmalarımız sonucunda Robotik Süreç Otomasyonu ile fatura kesmeye başladık. Bu çalışmamız ile Türkiye’de bu teknolojiyi kullanan ilk sağlık kuruluşu olduk. Grup olarak, toplumumuz ve ülkemiz için değer üretmeye devam edeceğiz” dedi.  

Kaynak: Haber Kaynağı
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