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Mminibüsü alev alev yandı: Kullanılamaz hale geldi

Mminibüsü alev alev yandı: Kullanılamaz hale geldi
Bağcılar'da park halindeki bir yolcu minibüsü alev alev yandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Olay, Merkez Mahallesi 670. sokakta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre park halindeki 34 M 0913 plakalı yolcu minibüsü, motor kısmından alev aldı. Minibüs kısa sürede alevlere teslim olurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangının ilk belirlemelere göre, elektrik aksamından çıktığı tespit edildi.

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