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Mobil Atık Getirme Merkezi Altıya Yükseldi

Çankırı Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında şehrin belirli noktalarına yerleştirdiği Mobil Atık Getirme Merkezinin sayısını altıya yükseltti. 
Mobil Atık Getirme Merkezi Altıya Yükseldi

Buğday Pazarı Mahallesi Panorama Parkı, Tuzlu Bağları TOKİ ve Koza Life Parkı çevresine yerleştirilen mobil merkeze getirilen atıklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izin verdiği lisanslı firmalar tarafından alınarak geri dönüşüme kazandırılacak.  

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Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince Abdülhalik Renda Mahallesi Orköy Sokak, Yenimahalle Bademlik Cami yanı ile Buğday Pazarı Mahallesi halı saha yanına yerleştirilen Mobil Atık Getirme Merkezleri, Buğday Pazarı Mahallesi Panorama Parkı, Tuzlu Bağları TOKİ ve Koza Life Parkı çevresi olmak üzere şehrin üç farklı noktasına daha kazandırıldı.  Çankırı’da çevre kirliliğini önlemek, geri dönüşüme ve ekonomiye katkı sağlamak amacı ile başlatılan uygulama kapsamında vatandaşlar tarafından getirilen atık pil, bitkisel atık yağ, atık elektrikli ve elektronik eşyalar, evsel tehlikeli atık, ambalaj atıkları ile kâğıt atıkları, Mobil Atık Getirme Merkezi üzerinde yer alan ilgili alanlarda biriktirilebilecek. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, mobil merkezde toplanan atıkların ilgili firmalar tarafından alınarak geri dönüşümde kullanılmak üzere geri dönüşüm tesislerine gönderileceğini belirterek, vatandaşların özellikle bitkisel atık yağları pet şişelere koymak sureti ile toplama noktalarına ulaştırmaları konusunda hassasiyet göstermelerini istedi. 

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