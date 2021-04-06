‘Mobil Demokrasi’ Ankara’daki belediyeler de yerini almaya başladı

Başkent’te şu ana kadar 9 ilçe belediyesinin katılım gösterdiği ‘Mobil Demokrasi’ uygulaması ile vatandaşlar, belediyeye gitmeden yerel yöneticilere fikir, öneri ve şikâyetler ile kentteki tüm sorunları tek bir tuşla gönderebilme imkânı yakalıyor.

Halkla iletişimi online anlamda daha da sağlamlaştırmak ve şehre dair problemlerin anında tespit edilip çözüme kavuşturulması amacıyla, Türkiye’nin dört bir yanındaki birçok belediyenin aktif olarak kullandığı ücretsiz ‘Mobil Demokrasi’ uygulamasında Ankara’daki belediyeler de yerini almaya başladı.

BAŞKENT’TEN 9 BELEDİYE

Yerel yönetimlere önerilerin, dileklerin ve kentteki problemlerin tek bir tuşla sunulduğu mobil uygulamada Ankara’da 9 “öncü kent” bulunuyor. Keçiören Belediyesi, Çamlıdere Belediyesi, Etimesgut Belediyesi, Gölbaşı Belediyesi, Haymana Belediyesi, Kahramankazan Belediyesi, Polatlı Belediyesi, Sincan Belediyesi’nin ardından ‘Mobil Demokrasi Türkiye’ uygulamasına son olarak Çubuk Belediyesi katıldı.

ÇEK-GÖNDER ÇÖZÜLSÜN

Cep telefonlarına ücretsiz olarak indirilen mobil uygulama ile vatandaşlar, yaşadığı şehre ve ilçesine dair haberlere, etkinlik bilgilerine, nöbetçi eczanelere, anlık elektrik ve su kesintilerine, meteoroloji tarafından yapılan uyarı ve bilgilendirmelere, anketlere anında ulaşabiliyor. Uygulama belediyeler ile vatandaşlar arasında anlık haberleşme imkânı sağlayarak ikili arasında köprü görevi görüyor. Vatandaşlar, şehirde gördükleri tüm aksaklıkların fotoğrafını çekerek tek tuşla belediyeye gönderiyor. Belediyelerin kendi ortak bilgi sistemlerinde toplanan şikâyetler ilgili birimlere iletilerek anında çözüme kavuşturulması sağlanıyor.

HALKLA İLETİŞİM DAHA HIZLI SAĞLANACAK

Dikkat çeken uygulamada Ankara’dan en son olarak Çubuk Belediyesi yerini aldı. Belediye Başkanı Baki Demirbaş, “Değerli Esenlik şehrimizin kadirşinas insanları, aramızdaki iletişimi daha da hızlı sağlamak adına biz de Mobil Demokrasi uygulamasında yerimizi aldık. Önerileriniz, dilekleriniz, Çek-Gönder ile gönderin. Hemen ilgilenelim” diyerek belediyeye gelmeden uygulama üzerinden kendilerine ulaşabileceklerini söyledi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-