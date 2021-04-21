Mobil istasyonda araçlar foşur foşur yıkanıyor

Kahramankazan Belediyesi, dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs’e karşı başlattığı seferberliği tüm yönleriyle sürdürüyor.

Kahramankazan, salgının ülkemizde görüldüğü 2020 mart ayında kurduğu mobil araç dezenfeksiyon istasyonunda, vatandaşların özel araçları ile servis ve toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak dezenfekte etmeye devam ediyor.

Kahramankazan Belediyesi, Koronavirüs’e karşı açtığı savaşı tüm yönleriyle sürdürüyor. Belediyenin bu kapsamda geçen sene mart ayında vatandaşların özel araçlarını ücretsiz olarak dezenfekte ettirebilmesi için kurduğu mobil araç dezenfeksiyon istasyonu hizmet vermeye devam ediyor.

İstasyonda vatandaşların özel araçları ile servis ve toplu taşıma araçları da ücretsiz olarak dezenfekte ediliyor.

Araçlarda hijyen sağlanıyor

Salı Pazarı içerisine kurulan mobil araç dezenfeksiyon istasyona başvuran vatandaşlar burada araçlarını ücretsiz olarak dezenfekte ettirebiliyor. İstasyonda görevli personeller araçları baştan aşağı dezenfekte ederek, virüsten arındırıyor. Belediye ayrıca yine bu istasyona başvuran toplu taşıma araçları, servisler, resmi kurum araçlarını da dezenfekte ediyor. Araç dezenfeksiyon istasyonu, salı günleri hariç hafta içi her gün vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veriyor. Belediye ayrıca, ilçedeki ortak kullanım alanları, okullar, camiler, parklar, cadde ve sokaklar, kurumlar, bankalar başta olmak üzere tüm ortak kullanım alanlarını düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Hep birlikte yeneceğiz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak Koronavirüse karşı açtıkları savaşı tüm hızıyla sürdürdüklerini belirterek, tüm alanlarda mücadeleye devam ettiklerini söyledi. Oğuz, “Belediyemiz bu konuda seferber olmuş durumda. Vatandaşlarımızdan paniğe kapılmadan açıklanan tedbirlere uymalarını ve zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarını rica ediyorum. Vatandaşlarımız için elimizden geleni yapıyoruz. İstasyonumuza aracı olan tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Bu mücadeleyi hep birlikte yapacağız ve virüsü hep birlikte yeneceğiz. Birlikte başaracağız” diye konuştu.