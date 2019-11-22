  • BIST 106.805
  • Altın 268,805
  • Dolar 5,6981
  • Euro 6,3072
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 1 °C
»

Mobil uygulama 'Eczanem Nerede' hizmete girdi

Türk Eczacıları Birliğinin mobil uygulaması "Eczanem Nerede" vatandaşların hizmetine sunuldu.
Mobil uygulama 'Eczanem Nerede' hizmete girdi

Türk Eczacıları Birliğinin (TEB) mobil uygulaması "Eczanem Nerede" vatandaşların hizmetine sunuldu.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, TEB Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında uygulama hakkında bilgi verdi.

Türkiye’nin her yerinde kesintisiz sağlık ve ilaç hizmeti veren bir mesleğin mensupları olduklarını ifade eden Çolak, "Halka en yakın sağlık danışmanıyız. Türk Eczacıları Birliği olarak halk sağlığını her şeyin üzerinde tutuyoruz. Yanlış bilgiyle, yanlış yönlendirmelerle her daim mücadele ediyoruz. 'Eczanem Nerede' uygulaması işte bu anlayışın bir çıktısıdır." diye konuştu.

Çolak, ülke genelinde 26 bin 416 eczaneden nöbet ve adres bilgisi alan uygulamanın güvenilir ve doğru kaynak mantığıyla çalıştığını, veriler anlık güncellendiği için vatandaşların yanlış adreslerde vakit kaybetmeyeceklerini anlattı.

Kişinin bulunduğu konuma en yakın eczaneleri, nöbetçi eczaneleri, iletişim numaralarını ve yol tarifi bilgisini veren mobil uygulama, internetten ücretsiz indirilebiliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Canan Karatay, zeytinyağı içip, faydalarını anlattı16 Kasım 2019 Cumartesi 15:46
  • Geç saatte yemek kadınlarda kalp rahatsızlığı riskini artırıyor12 Kasım 2019 Salı 14:21
  • Lösemiyi yenen gencin hayali beyaz önlükle çocuklara hizmet etmek12 Kasım 2019 Salı 12:28
  • Alerji uzmanlarından annelere 'diyet' uyarısı12 Kasım 2019 Salı 00:02
  • TÜBİTAK uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş: Bal anti mikroptur11 Kasım 2019 Pazartesi 12:00
  • Sigara akciğer kanseri riskini 30 kat artırıyor08 Kasım 2019 Cuma 13:55
  • Yeni HIV türü keşfedildi08 Kasım 2019 Cuma 09:27
  • Başkentte glutensiz büfeler dönemi başlıyor07 Kasım 2019 Perşembe 15:05
  • Lösemide moral yüksekliği tedaviyi kolaylaştırıyor07 Kasım 2019 Perşembe 15:02
  • Rusya, İdlib'de çocuk hastanesini hedef aldı06 Kasım 2019 Çarşamba 14:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti