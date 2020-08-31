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Mobilya atölyesi çıkan yangında küle döndü

AYDIN’ın Efeler ilçesinde bir mobilya atölyesi, çıkan yangında küle döndü. Yangını söndürmeye çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 4 itfaiyeci ise hastaneye kaldırıldı.
Mobilya atölyesi çıkan yangında küle döndü

Efeler Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde bulunan mobilya imalathanesinde saat 17.30 sıralarında sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Alevler bir anda atölyenin içindeki mobilyaları sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, atölyede bulunan eşyalar küle döndü.

İşyerinde maddi hasar meydana gelirken, söndürme çalışmaları sırasında 4 itfaiye eri ise dumandan etkilendi. İtfaiyeciler tedbir amaçlı ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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