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Mobilya Boyacılarına İş Güvenliği Çalıştayı

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Odası tarafından, Sitelerde sayısı her geçen gün azalan Mobilya boyacılarına Emekliliklerinde yıpranma alabilmelerinin bir parçası olan, İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Çalıştayı düzenledi.
Mobilya Boyacılarına İş Güvenliği Çalıştayı

Ankara Milletvekili Prof. Dr. Arife Polat Düzgün’ün boyacıların sorunlarını dinlemek üzere katıldığı toplantıda, İş Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Çalışan Sağlığı Dairesi uzmanları tarafından Boyacılara nasıl korunmaları gerekliliği konusunda bilgiler anlatıldı.

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Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı’nın ev sahipliği yaptığı çalıştayda, Başkan Hüseyin Taklacı, “Mobilya boyacılarımızın sağlıkları tehlike altında, ülkemize ve sektörümüze katma değer yaratan bu mesleğimizde çalışanlarımız maalesef kansorejen madde ihtiva eden bu ürünleri her ne kadar dikkat etselerde solumak zorunda kalmaktalar. Ayrıca katma değeri yüksek bu sanatın ikinci meslek kuşağı maalesef yok, kimse bu mesleği yapmak istemiyor. Bizim bu türlü meslekleri destekleyerek, cazip hale getirmemiz gerekli. Bir boyacı 60 yaşına kadar boyahanede ömür geçirmesi imkansız bir durum. Bu mesleği yapanların çok daha erken yaşta emekli olabilmeleri, hem sağlıklı ömür sürmeleri hem de mesleğin gelişmesi açısından çok çok önemli.
Sayın Vekilimizden de ricamız burada yapılan çalıştayın üzerine yeni eklemeler, eğitimler araştırmalar yapalım, bunların sonucunda mobilya boyacılarımızın yıpranma payını Meclisimizde tekrar gündeme getirelim yasalaşmasını sağlayalım” dedi.

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Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, böyle bir çalışma yaptıkları için Ankara Mobilyacılar Lakeciler Odası Başkanımız Hüseyin Taklacı’ya teşekkür ederim, bizlerde sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduk sizlerden talepleri aldık gerekenin takipçisi olacağız dedi.

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Boyacı esnafının da katılım sağladığı toplantıda, Mobilya Boyacıları, mesleklerinin son temsilcisi olduklarını, ara eleman sıkıntısı yaşadıklarını, gençlerin mesleklerini tercih etmediklerini, kendilerinin zamanında bu tür iş sağlığı güvenliği eğitimlerinin olmadığını, ancak geçte olsa birçok koruyucu ekipmana sahip olduklarını söylediler. Boyacılarda mesleklerinin daha cazip hale getirilmesi konusunda Emeklilikte yıpranma verilmesinin öneminden bahsettiler. 

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