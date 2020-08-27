Mobilya Çalışanları koronaya karşı bilinçlendiriliyor

Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Av. Tuncay Dolu, koronavirüse karşı kağıt ve mobilya sektöründe çalışan işçileri bilinçlendirdiklerini anlatarak, “Sendika olarak üzerimize düşeni yaptık, yapmaya da devam ediyoruz” dedi.

Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Av. Tuncay Dolu, koronavirüsle mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Dolu, sendika üyesi kâğıt ve mobilya işçilerinin çalıştığı fabrikalarda salgına karşı alınan önlemleri iş yeri yönetimleri ile koordineli bir şekilde artırdıklarını anlattı. Genel Başkan Dolu, “Üretimin devamı için fabrikalar tam kapasite çalışmak zorunda ve bu durum işçiler üzerinde büyük risk oluşturuyor, bir işçinin ihmali ise binlerce işçinin salgına yakalanmasına, üretimin durmasına hatta can kayıplarına neden olabilir” dedi.

BULAŞA KARŞI ÜZERİMİZE DÜŞÜNİ YAPIYORUZ

Koronavirüsle mücadelede sendika olarak üzerlerine düşen görevi yapmaya çalıştıklarını kaydeden Dolu, “İşçilerimiz koronavirüs tehdidini en aza indirgemek için maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak çalışıyor biz de sendika olarak üzerimize düşenleri yapıyoruz. Bu kapsamda işçilerimize 120 bin adet maske dağıttık ve maske dağıtımını her ay devam ettireceğiz. İşyerlerinde atölye, tuvalet, yemekhane gibi bir arada kullanılan alanlarda gerekli bilgilendirme afişlerimizi bulunduruyor, hijyen kontrollerini takip ediyoruz” diye konuştu.

KURALLARA UYULUP UYULMADIĞI KONTROL EDİLİYOR

Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Av. Tuncay Dolu, alınan diğer önlemlerle ilgili şunları söyledi: “İşyerine giriş çıkışlarda işçilerin ateşi ölçülüyor, iş yeri temsilcilerimiz sürekli fabrika içerisinde çalışanların kurallara uyup uymadıklarını kontrol ediyor, üretimi sosyal mesafe ve maske kullanılarak devam etmesini sağlıyor. Ayrıca tüm işçilere sektörümüze özel hazırladığımız Koronavirüs bilgilendirme rehberini dağıttık ve yine koronavirüs tehdidi için çalışanlara iş yerinde alınması gereken önlemleri anlatan bir kısa film hazırlayarak farkındalığı arttırmayı sağladık.”

MESAİ DIŞI UYARISI

“Görülen vakaların çoğunluğu iş yeri dışından kaynaklanıyor. Çalışanlarımız iş yerinde uydukları kurallara iş dışında da devam etmeliler. Aksi halde bir kişinin ihmali binlerce çalışan için risk oluşturuyor”

“HİÇBİR ÜYEMİZİ MAĞDUR ETMEDİK”

“ İşyerlerimizde belirli bir süre kısa çalışma düzenine geçildi. Bu dönemde devletimizin de desteği ile hiçbir işçimiz mağdur ettirmedik, çalışanlarımıza sürekli koronavirüs sürecinde yasal hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirdik, üyelerimizin çocukları için ‘Hayat Eve Sığar’ sloganı ile yarışmalar düzenleyerek hediyeler dağıttık, düzenlediğimiz sünnet etkinliği ile çocuklarımızı sünnet ettirdik, tüm üyelerimize hayat sigortası yaptırdık.

ANKARA’DAKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI UNUTULMADI

“Bu dönemde büyük emeği geçen sağlık çalışanlarımızı da unutmayarak Ankara ve Kayseri’deki pandemi hastanelerine oturma grubu hediye ettik. Amacımız bu zorlu süreci en az riskle atlatmaya çalışmak. Devletimiz ve ilgili bakanlıklarımızın aldığı önlemlerin yanı sıra bizlerde işçilerimizin sağlığını korumak için çalışanların rehavete kapılmasını engellemek için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA